Андронов сделал прогноз на матч Беларуси и России

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мыслями относительно товарищеской встречи сборных Беларуси и России.
«Россия - фаворит этого матча. Я полагаю, что счет будет 2:0 или 2:1 в пользу российской сборной, вряд ли будет разгром, хотя, если белорусы развалятся, может и такое случиться», - передает слова Андронова «РБ Спорт».
Товарищеский поединок между сборными Беларуси и России состоится сегодня, 7 июня, на стадионе в Минске. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.
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