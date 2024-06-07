Черчесов рассказал о предложении из Лондона

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поведал о том, что ему поступали предложения по работе из Лондона.

«Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают. Может, мои бывшие футболисты порекомендовали. Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на этой неделе было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. У руля национальной команды он сменил Магомеда Адиева. Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош».