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Чемпионат мира 2026

Паредес отреагировал на слова Мбаппе, что Евро важнее чемпионата мира

07 Июня 2024 • 08:25 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на слова французского нападающего Килиана Мбаппе, который заявил, что чемпионат Европы важнее чемпионата мира.

«У каждого может быть свое мнение. Я не знаю, какой уровень на чемпионате Европы, ведь не играл там. Но я прекрасно знаю, что такое Кубок Америки и чемпионат мира. Это два очень тяжелых турнира. С чемпионатом ничто не может сравниться, ведь там собраны все лучшие сборные», - передает слова аргентинца ESPN.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 Аргентина победила Францию в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Леандро Паредес Килиан Мбаппе ещё теги
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