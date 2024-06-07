Паредес отреагировал на слова Мбаппе, что Евро важнее чемпионата мира

«У каждого может быть свое мнение. Я не знаю, какой уровень на чемпионате Европы, ведь не играл там. Но я прекрасно знаю, что такое Кубок Америки и чемпионат мира. Это два очень тяжелых турнира. С чемпионатом ничто не может сравниться, ведь там собраны все лучшие сборные», - передает слова аргентинца ESPN.