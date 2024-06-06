Карпин: Видимо, у Захаряна ангина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Арсена Захаряна.

Ранее стало известно, что хавбек «Реал Сосьедада» пропустит игру против Беларуси из-за простуды.

«Захарян не тренировался с 3-го числа. Невысокая температура была, но присутствовала. Ангина, видимо», — цитирует Карпина «Чемпионат».

21-летний Захарян провел восемь матчей за сборную России и записал на свой счет две результативные передачи.

В пятницу, 7 июня, подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с Беларусью. Старт поединка запланирован на 20:00 по столичному времени.