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Чемпионат мира 2026

Карпин рассказал, почему Глушенков, Пиняев и Баринов не попали в сборную России

06 Июня 2024 • 19:50 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
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Через 23 ч. 49 мин.

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии в команде трёх игроков московского «Локомотива».

«Глушенков сыграл на уколах с «Балтикой», Баринов и Пиняев тоже на травмах. Поэтому все трое не попали в основной список», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Уже завтра, 7 июня, сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Беларуси. Игра между соперниками пройдет в Минске. Старт поединка запланирован на 20:00 по столичному времени.

За всеми событиями встречи вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Баринов Максим Глушенков Сергей Пиняев ещё теги

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