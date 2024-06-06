Карпин рассказал, почему Глушенков, Пиняев и Баринов не попали в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии в команде трёх игроков московского «Локомотива».

«Глушенков сыграл на уколах с «Балтикой», Баринов и Пиняев тоже на травмах. Поэтому все трое не попали в основной список», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Уже завтра, 7 июня, сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Беларуси. Игра между соперниками пройдет в Минске. Старт поединка запланирован на 20:00 по столичному времени.

За всеми событиями встречи вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.