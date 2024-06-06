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Чемпионат мира 2026

Шомуродов разгонял атаки, Урунов – завершал: сборная Узбекистана уверенно разобралась с Туркменистаном

06 Июня 2024 • 19:25 Комментировать
Узбекистан
3:1
Туркменистан
окончен

Сборные Узбекистана и Туркменистана сошлись в рамках квалификации на ЧМ-2026. Игра пятого тура группового этапа состоялась 6 июня в городе Ташкент.

Протокол игры  
Узбекистан3:1Туркменистан
(1:0) Аликулов Хусниддин17'  
  25'Тиркишов Шаназар (1:1)
(2:1) Урунов Остон29'  
(3:1) Насруллаев Шерзод70'  
Юсупов УткирАшурматов Рустам  45'Насруллаев Шерзод  52'Эшмурадов Умар 50' (Файзуллаев Аббосбек ( 50') Аликулов ХусниддинШукуров Отабек 76' (Искандеров Джамшид ( 76') Хамробеков ОдилжонМашарипов Джалолиддин 76' (Абдуллаев Абдулла II ( 76') Урунов Остон 84' (Эркинов Хожимат ( 84') Тургунбаев Азизбек 50' (Хусанов Абдукодир ( 50') Шомуродов Элдор
Запасные: Диёр ХолматовБуриев АбдурауфХамралиев МухаммадкодирЭргашев БотиралиАмонов АзизбекНематов Абдувохид
Ахаллыев РустемБяшимов Хакмухаммет  63'Тойджанов Ихлас 46' (Сапаров Мекан ( 46') Аннакулиев ГуйчмурадБешимов Абди 76' (Дурдыев Мейлис ( 76') Тиркишов ШаназарАннадурдыев Алтымурад 58' (Аманов Арсланмурад ( 58') Бекназаров МирзаДурдиев Дидар 58' (Аннаев Мурад ( 58') Баллаков Велмурат 84' (Нурмурадов Селим ( 84'  90') Абдурахманов Алибек
Запасные: Чариев ТеймурБегенч АкмамедовГелдиев АтаГурбанмырат ГараевГурбанов ЯзгылыкТагаев ЭльманБабаев Батыр
06 июня.

 

Пока европейские сборные развлекаются товарищескими матчами и настраиваются на Евро-2024, команды из азиатского региона смотрят в будущее. Вовсю идёт отбор на чемпионат мира 2026, близка к завершению вторая его часть. В группе Ирана, Узбекистана, Туркменистана и Гонконга вообще без сенсаций обошлось, уже к пятому туру понятно, что первые двое отправляются в третий этап отборочного цикла.

Осталось лишь определить, кто выиграет квартет. По разнице мячей первую строчку удерживал Иран, поэтому узбекам в домашней игре против Туркменистана хорошо было бы победить крупно. Явно понимали это хозяева и сразу же понеслись вперёд. Уже на четвёртой минуте радиоуправляемый кросс Машарипова нашёл голову Ашурматова. Защитник «Рубина» выиграл воздух, но пробил в штангу.

Продолжили узбеки грузить мяч в штрафную площадь и быстрого гола всё-таки добились. Тот же Машарипов выполнил классную подачу от угла поля, а Аликулов точно пробил с близкого расстояния – 1:0. И всё бы хорошо для хозяев, но через семь минут вдруг прилетел ответ. В первой же толковой атаке Туркменистана Аннадурдыев слева влетел в штрафную площадь и сильно прострелил, а Тиркишов мастерки замкнул дальнюю штангу – 1:1.

Пропущенный гол на Узбекистан влияния не оказал, хозяев продолжили давить. И совсем скоро снова вышли вперёд: Шомуродов с дуги штрафной площади разрезающим пасом бросил в прорыв Урунова. Остон чуть правее центра вывалился на голкипера и ударом в угол того переиграл – 2:1. Очень хотелось узбекам сделать своё преимущество более уверенным, поэтому моменты продолжили создаваться.

Опять же Урунов по правому полуфлангу влетел к вратарской площади, обогнул голкипера и пробил. Мяч катился в створ, однако Анникулов в подкате умудрился перевести его в штангу. Следом Шомуродов обостряющей передачей из центра запустил уже Шукурова. Слева выскакивал на голкипера Отабек и вроде классно пробил, но Ахаллыев умудрился ногой парировать. Мазали хозяева и сами: из отличных позиции замыкали фланговые прострелы Ашурматов и Аликулов, вот только оба по очереди пробили выше ворот метров с десяти.

Просто тонну моментов загубила сборная Узбекистана, но третий гол всё же случился. Файзуллаев разогнал атаку по правому краю, оттуда Аликулов прострелил на дальнюю штангу, а завершил усилия партнёров Насруллаев – 3:1. И только после третьего гола хозяева убрали ногу с педали газа. Ещё атаковали, но прежних скоростей не включали.

Очень уверенно победила сборная Узбекистана, счёт мог быть и крупнее. Но забитых мячей не хватило, чтобы подвинуть Иран с первой строчки в группе, по дополнительным показателям узбеки пока остаются вторыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Туркменистана

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