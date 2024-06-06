Харин рассказал, что «ПСЖ» просматривал Сафонова в матче сборной России против Сербии

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» в «ПСЖ».

«Когда увидел эту новость, у меня не было никаких сомнений, что Матвей может действительно перейти в «ПСЖ». Он очень хороший, классный вратарь», — заявил Харин «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что «ПСЖ» наблюдал за игрой Сафонова в матче России с Сербией. Это показывает, что наша национальная команда не зря проводит свои матчи, отметил Харин.

Ранее сообщалось, что переход 25-летнего Сафонова в «ПСЖ» должен состояться в июне. Покупка россиянина обойдется европейскому гранду в 20 миллионов евро.