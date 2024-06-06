Пименов объяснил, почему сборной России будет тяжело в игре с Беларусью

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Беларуси.

По мнению эксперта, для россиян игра будет непростой, ведь все уже на чемоданах.

«По составу сборная России, конечно, предпочтительнее выглядит. Матч обязательно буду смотреть», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Товарищеская игра между сборной Беларуси и сборной России пройдет в пятницу, 7 июня. Начало поединка, который состоится в Минске, запланировано на 20:00 по мск.

За всеми событиями матча вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.