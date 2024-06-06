Силкин: «Белорусы могут обыграть сборную России»

Известный тренер Сергей Силкин высказался в преддверии контрольного поединка между сборной России и сборной Беларуси.

По мнению специалиста, в предстоящем матче у россиян все мысли будут о приближающемся отпуске.

«Белорусы очень неуступчивые, с ними будет непросто играть. Они ребята характерные, в одном матче могут собраться и обыграть сборную России», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Встреча между сборными Беларуси и России состоится завтра, 7 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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