Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России со сборной Беларуси, а также о ситуации в российском футболе в целом.

- Завтра сборная России проведет матч со сборной Беларуси? Знаете, что это за команда, какова ее сила?

- У меня смутное представление об этом. Не могу сказать, что следил за этой командой.

- Как считаете, трудно ли найти мотивацию на такую игру, тем более в конце сезона?

- Мы уже привыкли к тому, что длительное время матчи у нашей сборной носят выставочный характер. Мы сейчас ни за что не боремся, потому что лишены права играть на международной арене.

- Считаете, что мотивация у наших футболистов будет?

- Конечно. Потому что каждому хочется проявить себя в национальной команде. Это имиджевый вопрос.

- Нужна ли вообще сейчас эта игра, когда все остальные футболисты в отпуске?

- Товарищеские матчи нужны всегда. Если мы хотим сохранить сборную – надо играть и относиться к этому на полном серьезе. Тогда все это можно сохранить. Но меня насторожило больше количество микротравм у наших сборников. Из-за этого они не едут в команду Карпина. Думаю, что если это был бы официальный матч, то эти ребята и с травмами поехали бы. Такая ситуация любого будет настораживать.

- Как относитесь к заявлению Александра Дюкова, что осенью может наступить конкретика по отстранению сборной и клубов от международных соревнований?

- Я реально смотрю на ситуацию в Европе. Ну с кем мы сейчас можем сыграть в Европе? Я не вижу предпосылок к тому, чтобы надеяться на снятие бана. Ситуация, наоборот, обостряется. Разговоры о том, что завтра все закончится, и мы будем снова играть в футбол, вызывают у меня удивление. Так не бывает. Другое дело, что у нас могут быть хорошие отношения с функционерами. Это я могу допустить. Но это же не значит, что мы будем играть. Есть пример – российскую молодежку допустили до международных соревнований, а никто не стал с ней играть.

- Максим Митрофанов заявил, что ведутся переговоры о товарищеском матче со сборной Казахстана, в которой несколько дней назад был назначен Черчесов. Что об этом думаете?

- Сейчас нам предстоят матчи с командами, дружественными нам. Но это все равно не официальные матчи. С их отсутствием наш футбол многое теряет.

- Видите деградацию нашего футбола?

- В любом случае ты будешь деградировать, как бы ни старался, если нет официальных матчей.

- Планируете следить за чемпионатом Европы, на котором не будет нашей сборной?

- Буду внимательно смотреть. Это ведь вектор футбольных течений, новшеств. Буду следить и за выводами аналитиков. Сейчас это учебник для любого специалиста. А что касается отдельных сборных, кто будет показывать интересный футбол, какие-то новые вещи, за ними тоже понаблюдаю.

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Елена Григорьевская