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Чемпионат мира 2026

Стало известно будущее Карпина в сборной России

06 Июня 2024 • 13:32 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Принципиальное решение уже есть. Остается только формальная часть. Контракт будет продлен», - передает слова Колоскова «Спорт день за днём».

Срок действующего контракта между специалистом и РФС истекает в конце июля.

В пятницу, 7 июня, сборная России сыграет товарищеский поединок против национальной команды Беларуси. Встреча состоится на стадионе в Минске и начнется в 20:00 по московскому времени. В предыдущем матче Россия крупно победила Сербию со счетом 4:0.

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Валерий Карпин Сборная России Вячеслав Колосков ещё теги
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