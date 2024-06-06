Стало известно будущее Карпина в сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Принципиальное решение уже есть. Остается только формальная часть. Контракт будет продлен», - передает слова Колоскова «Спорт день за днём».

Срок действующего контракта между специалистом и РФС истекает в конце июля.

В пятницу, 7 июня, сборная России сыграет товарищеский поединок против национальной команды Беларуси. Встреча состоится на стадионе в Минске и начнется в 20:00 по московскому времени. В предыдущем матче Россия крупно победила Сербию со счетом 4:0.