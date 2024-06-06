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Чемпионат мира 2026

Корнеев шокирован непопаданием Глушенкова в сборную России

06 Июня 2024 • 13:29 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
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07.06 20:00

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в заявке национальной команды.

«Отсутствие Глушенкова — это не просто удивление, это, можно сказать, близко к шоку», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Глушенков и Карпин должны обсудить ситуацию, если между ними есть какие-то проблемы.

Стоит сказать, что ранее сам Глушенков назвал причину, по которой не попал в сборную России на июньский сбор.

В пятницу, 7 июня, сборная России сыграет на выезде против Беларуси. Начало товарищеского поединка запланировано на 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Игорь Корнеев Максим Глушенков ещё теги

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