Габулов: «России сложно дастся матч с Беларусью»

«Трудно находить мотивацию на такие встречи. Поэтому этот матч сложно дастся. Такие матчи всегда ждут болельщики. Так что необходимо находить мотивацию, чтобы играть ярко и побеждать», - передает слова Габулова «Спорт-Экспресс».