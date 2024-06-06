Габулов: «России сложно дастся матч с Беларусью»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о предстоящем товарищеском поединке против национальной команды Беларуси.
«Трудно находить мотивацию на такие встречи. Поэтому этот матч сложно дастся. Такие матчи всегда ждут болельщики. Так что необходимо находить мотивацию, чтобы играть ярко и побеждать», - передает слова Габулова «Спорт-Экспресс».
Товарищеский поединок сборных Беларуси и России состоится на стадионе в Минске завтра, 7 июня. Начало противостояния запланировано в 20:00 по московскому времени. В последнем спарринге россияне разгромили сербов со счетом 4:0.
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