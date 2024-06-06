Габулов высказался о потере Захаряна перед матчем с Беларусью

Экс-вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов в беседе с журналистами прокомментировал информацию о том, что полузащитник Арсен Захарян не сыграет в спарринге с Беларусью.

«Его есть кем заменить, у нас в сборной хороший состав. Особенно это было видно в матче против Сербии. Поэтому я не думаю, что это сильно скажется на результате», - передает слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что хавбек простудился в преддверии товарищеской встречи. Матч сборных России и Беларуси состоится в Минске 7 июня, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.