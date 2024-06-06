РФС ведёт переговоры о матче с командой Черчесова

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможной организации товарищеского поединка между национальными сборными России и Казахстана.

«Ведем переговоры. Но трудно договориться о проведении спаррингов с командами из Европы. У УЕФА насыщенный календарь. Окон для товарищеских матчей практически не остается», - приводит слова Митрофанова РИА «Новости».

Напомним, что несколько дней назад пост главного тренера сборной Казахстана занял российский специалист Станислав Черчесов.

Подопечные Валерия Карпина ближайший спарринг проведет со сборной Беларуси в Минске. Встреча состоится 7 июня и начнется в 20:00 мск.