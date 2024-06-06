Семшов высказался о матче России с Беларусью

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне эксперт Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече сборных Беларуси и России.
«Посмотрим, насколько мы будем боеспособным коллективом. Для нас это очень важная игра, потому что мы не так часто играем сейчас. Не так часто видим сборную, хотим её больше видеть», - высказался Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Товарищеский матч Беларусь – Россия состоится на стадионе в Минске завтра, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В своем последнем поединке подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счетом 4:0.
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