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Семшов высказался о матче России с Беларусью

06 Июня 2024 • 09:32 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне эксперт Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече сборных Беларуси и России.

«Посмотрим, насколько мы будем боеспособным коллективом. Для нас это очень важная игра, потому что мы не так часто играем сейчас. Не так часто видим сборную, хотим её больше видеть», - высказался Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч Беларусь – Россия состоится на стадионе в Минске завтра, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В своем последнем поединке подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счетом 4:0.

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Игорь Семшов Сборная России Сборная Беларуси ещё теги
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