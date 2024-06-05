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Чемпионат мира 2026

Адиев: «Искренне желаю, чтобы Черчесов превзошёл мои рекорды в сборной Казахстана»

05 Июня 2024 • 18:05 Комментировать
Армения
...
Казахстан
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07.06 19:00

Наставник «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал назначение Станислава Черчесова на должность рулевого сборной Казахстана.

Напомним, в сборной Казахстана 60-летний Черчесов сменил Адиева, который ушел по собственному желанию.

— Я искренне желаю, чтобы Саламович в два раза превзошел мои рекорды. Я хочу, чтобы все последующие тренеры добивались со сборной большего и большего, — заявил Адиев на YouTube-канале «Спорт Шрёдингера».

Ранее стало известно, что Черчесов станет новым главным тренером сборной Казахстана. Трудовой договор россиянина будет действовать до конца отборочного цикла чемпионата мира – 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана Магомед Адиев Ахмат ещё теги

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