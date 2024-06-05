Агент: «Захарян не поедет в Минск, он расстроился»

Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» и сборной России Арсена Захаряна, ответил на вопрос о состоянии своего клиента.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист пропустит предстоящий товарищеский матч против Беларуси.

«У Арсена простуда, мышечных травм нет. Сейчас он еще болеет, пока еще не выздоровел. Думаю, у него сейчас начнется отпуск, потому что в Минск не поедет. Арсен расстроился», — приводит слова агента «Чемпионат».

В составе сборной России Захарян принял участие в восьми матчах, в которых оформил два голевых паса.

В пятницу, 7 июня, сборная России и сборная Беларуси сойдутся в очном поединке в рамках контрольного матча. Встреча пройдет в Минске, начало — в 22:00 по мск.