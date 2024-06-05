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Чемпионат мира 2026

Захарян пропустит матч сборной России против Беларуси официально

05 Июня 2024 • 16:29 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
1 5.00 X 3.90 2 1.67
07.06 20:00

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не сможет помочь национальной команде в предстоящей игре со сборной Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Утверждается, что 21-летний Захарян не полетит в Минск с остальными футболистами. Хавбек пропустит матч из-за простуды.

На счету Захаряна восемь выходов на поле в футболке сборной России и два результативных паса.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.

Последний раз команды встречались в 2015 году. В той игре Россия одолела Беларусь со счетом 4:2.

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Реал Сосьедад Сборная России Сборная Беларуси Арсен Захарян ещё теги

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