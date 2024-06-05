Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не сможет помочь национальной команде в предстоящей игре со сборной Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Утверждается, что 21-летний Захарян не полетит в Минск с остальными футболистами. Хавбек пропустит матч из-за простуды.

На счету Захаряна восемь выходов на поле в футболке сборной России и два результативных паса.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.

Последний раз команды встречались в 2015 году. В той игре Россия одолела Беларусь со счетом 4:2.