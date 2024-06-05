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Сборная Казахстана проведёт два матча без Черчесова

05 Июня 2024 • 13:48 Комментировать

Несколько дней назад было объявлено о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. В июне команда проведёт товарищеские матчи против Армении и Азербайджана, но Черчесова на тренерском мостике не будет. Российский специалист приступит к работе уже после 11 июня, о чём сообщили в Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что Станислав Черчесов находился без тренерской работы почти год – в июле 2023-го он был уволен из «Ференцвароша» после неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что сборная Казахстана не смогла пробиться на чемпионат Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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