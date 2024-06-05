Захарян вряд ли сыграет за сборную России – появилась информация о состоянии игрока

Геннадий Голубин, который является представителем атакующего полузащитника Арсена Захаряна, дал комментарий по поводу состояния игрока.

«У Арсена была простуда, он болел, но точный ответ о здоровье и состоянии футболиста может дать только врач сборной России. Сыграет ли Захарян с Беларусью? Думаю, вряд ли», - цитирует Голубина Sport24.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в пятницу, 7 июня. Следить за игрой в Минске во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские игры.