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Чемпионат мира 2026

Известно примерное число зрителей матча сборных Беларуси и России

04 Июня 2024 • 19:21 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 20:00

В пятницу, 7 июня свой товарищеский матч проведут команды Беларуси и России.

По информации «РИА Новости», на предстоящем спарринге ожидается 20-22 тыс. зрителей. На данный момент на игру продано уже 16 тыс. билетов.

Напомним, что примет игру команд Беларуси и России минский стадион «Динамо». Арена максимально может вместить 22 246 зрителей. Поэтому по прогнозам, стадион будет забит практически битком.

Для сборной России, напомним, эта игра станет второй в 2024 календарном году. Ранее в марте россияне разгромили сборную Сербии дома (4:0). Матч с командой Парагвая, запланированный на 25 марта, был отменён.

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Евро-Футбол.Ру,
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