В Казахстане сделали официальное заявление о зарплате Черчесова

Казахстанская федерация футбола сделала заявление из-за появления в прессе информации о том, что Станислав Черчесов на должности главного тренера сборной Казахстана будет зарабатывать примерно 1,2 миллиона евро в год.

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена», - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что зарплата Черчесова не подлежит разглашению, а финансирование контракта тренера осуществляется не за счёт бюджетных средств.

Напомним, что Станислав Черчесов находился без тренерской работы почти год.