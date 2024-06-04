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В Казахстане сделали официальное заявление о зарплате Черчесова

04 Июня 2024 • 17:40 Комментировать

Казахстанская федерация футбола сделала заявление из-за появления в прессе информации о том, что Станислав Черчесов на должности главного тренера сборной Казахстана будет зарабатывать примерно 1,2 миллиона евро в год.

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена», - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что зарплата Черчесова не подлежит разглашению, а финансирование контракта тренера осуществляется не за счёт бюджетных средств.

Напомним, что Станислав Черчесов находился без тренерской работы почти год.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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