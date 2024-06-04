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Булыкин — Черчесове: «Сборная Казахстана — престижнее, чем работа в клубе»

04 Июня 2024 • 16:14 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

Эксперт признался, что хотел увидеть Черчесова в клубе, при этом отметив, что работа в сборной требует более высокого уровня ответственности. 

«Сборная – это всегда самый высокий уровень, поскольку ты отвечаешь за лицо страны. Весь Казахстан будет ждать от Черчесова результатов. Это престижнее, но в то же время сложнее, чем работа в клубе», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, последним местом работы Черчесова до сборной Казахстана был венгерский «Ференцварош», вместе с которым он дважды выиграл чемпионат Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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