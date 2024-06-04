Балахнин: «Сборная Казахстана — точно не шаг назад в карьере Черчесова»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о назначении Станислава Черчесова на пост наставника сборной Казахстана.

Балахнин не считает, что работа в сборной Казахстана — это шаг назад в карьере Черчесова.

«Время покажет, как Черчесов будет развиваться в сборной Казахстана, но это точно не шаг назад в его карьере. Основной вопрос в том, интересна ли ему эта работа», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, до сборной Казахстана Черчесов работал в «Ференцвароше», вместе с которым успел дважды выиграть чемпионат Венгрии. Также в карьере именитого специалиста были «Спартак», «Динамо» и национальная команда России.