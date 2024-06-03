Гранат: «Надеюсь, с Черчесовым сборная Казахстана будет боеспособным коллективом»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на информацию о назначении Станислава Черчесова новым главным тренером сборной Казахстана.

«Надеюсь, что его сборная будет боеспособным коллективом. Черчесов никогда не требует невозможного, все его требования футболисты могут выполнять», — приводит слова Граната «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что российский специалист подпишет трудовой договор с Черчесовым до конца отборочного цикла чемпионата мира – 2026.

Как известно, у Черчесова уже есть опыт работы с национальной командой, ведь с 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и выводил ее в четвертьфинал ЧМ-2018.