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Чемпионат мира 2026

Гранат: «Надеюсь, с Черчесовым сборная Казахстана будет боеспособным коллективом»

03 Июня 2024 • 18:08 Комментировать
Армения
...
Казахстан
07.06 19:00

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на информацию о назначении Станислава Черчесова новым главным тренером сборной Казахстана.

«Надеюсь, что его сборная будет боеспособным коллективом. Черчесов никогда не требует невозможного, все его требования футболисты могут выполнять», — приводит слова Граната «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что российский специалист подпишет трудовой договор с Черчесовым до конца отборочного цикла чемпионата мира – 2026.

Как известно, у Черчесова уже есть опыт работы с национальной командой, ведь с 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и выводил ее в четвертьфинал ЧМ-2018.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана Владимир Гранат ещё теги

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