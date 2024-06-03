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Габулов прокомментировал назначение Черчесова тренером сборной Казахстана

03 Июня 2024 • 17:00 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Владимир Габулов дал комментарий по поводу возвращения Станислава Черчесова к тренерской работе. В понедельник было объявлено о назначении 60-летнего специалиста на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Я думаю, что у Станислава Саламовича есть все возможности пройти удачно в следующем отборочном этапе и добиться положительного результата. По клубной работе, я думаю, здесь ситуация складывалась от наличия предложений. Он сделал выбор в пользу того, чтобы работать, а не чтобы сидеть ждать предложения от каких-то клубов», - цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Габулов также указал на развитие футбола в Казахстане, в частности на то, что команда была близка к попаданию на чемпионат Европы – 2024. «Ястребы» боролись за билет на континентальный футбольный форум в стыковых играх, но уступили в полуфинале Греции.

Напомним, что Станислав Черчесов находился без тренерской работы с июля прошлого года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

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Владимир Габулов Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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