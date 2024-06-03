Газзаев отреагировал на назначение Черчесова тренером сборной Казахстана

Известный тренер Валерий Газзаев отреагировал на назначение Станислава Черчесова на должность главного тренера сборной Казахстана.

«Во-первых, поздравляю его с назначением. Во-вторых, желаю ему удачи. Казахстан сейчас хорошо прогрессирует в футболе, поэтому в целом команда хорошая. Помимо этого, у Черчесова есть опыт работы со сборной России, поэтому хочу пожелать ему успешного выступления», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

О назначении Черчесова тренером сборной Казахстана было объявлено в понедельник. 60-летний специалист возвращается к тренерской работе после паузы, которая продлилась почти год. В июле 2023 года Черчесов был уволен из «Ференцвароша».

Добавим, что при Черчесове сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира.