Кафанов объяснил, почему Латышонок не попал в состав сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, почему на июньский сбор не был вызван голкипер «Балтики» Евгений Латышонок.

«От руководства «Балтики» пришло письмо с просьбой не вызывать Латышонка в связи с тем, что у них финал Кубка и были возможны стыковые матчи», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Стоит сказать, что Латышонок был в расширенном списке сборной России на предстоящий товарищеский матч против Беларуси.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контрольный поединок между сборными Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск.