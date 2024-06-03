Раскрыт срок контракта Черчесова со сборной Казахстана

Стало известно, на какой срок российский тренер Станислав Черчесов подпишет контракт со сборной Казахстана.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», трудовой договор 60-летнего Черчесова со сборной Казахстана будет рассчитан до конца квалификации чемпионата мира – 2026. При этом сообщатся, что контракт может быть продлен еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Источник отмечает, что дебют Черчесова в сборной Казахстана может состояться в сентябре.

7 июня Казахстан проведет выездной товарищеский матч против Армении. Руководить казахстанцами в этом поединке будет Руслан Балтиев.