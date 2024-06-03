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Чемпионат мира 2026

Раскрыт срок контракта Черчесова со сборной Казахстана слухи

03 Июня 2024 • 15:09 Комментировать
Армения
...
Казахстан
07.06 19:00

Стало известно, на какой срок российский тренер Станислав Черчесов подпишет контракт со сборной Казахстана.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», трудовой договор 60-летнего Черчесова со сборной Казахстана будет рассчитан до конца квалификации чемпионата мира – 2026. При этом сообщатся, что контракт может быть продлен еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Источник отмечает, что дебют Черчесова в сборной Казахстана может состояться в сентябре.

7 июня Казахстан проведет выездной товарищеский матч против Армении. Руководить казахстанцами в этом поединке будет Руслан Балтиев.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана

Новости по матчу

Сегодня, 03 Июня
15:09
Раскрыт срок контракта Черчесова со сборной Казахстана
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АРМЕНИЯ КАЗАХСТАН
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