Президент РФС ответил на вопрос о ближайших соперниках сборной России

В пятницу, 7 июня, сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. До конца 2024 года российская национальная команда больше не будет играть с представителями УЕФА. Об этом рассказал Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза. По его словам, в настоящий момент РФС ведёт переговоры по осенним товарищеским играм.

«Регионы все знают: это Латинская Америка, Африка и Азия. Ещё скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год», - цитирует Дюкова Sport24.

Напомним, что сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. Причина – санкции УЕФА и ФИФА в отношении РФС.