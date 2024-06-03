В понедельник было официально объявлено о том, что Станислав Черчесов стал главным тренером национальной сборной Казахстана. Условия контракта, который подписал 60-летний специалист, станут известны позже.

Как известно, Черчесов находился без тренерской работы почти год – в июле 2023-го тренера уволили из «Ференцвароша», когда команда провалилась в квалификации Лиги чемпионов. Теперь Черчесов возвращается к основной деятельности.

Напомним, что в своё время Станислав Черчесов тренировал сборную России и даже доходил с ней до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.