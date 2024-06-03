Карпин назвал свои шансы остаться в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин во время общения с журналистами высказался о своем будущем в национальной команде.

«Сейчас идет переговорный процесс по поводу продления контракта. Новые требования я не выдвигал, но есть нюансы, касающиеся персонала. Вероятность, что продлю контракт со сборной - 50 на 50», - передает слова главного тренера Sport24.

Срок контракта Карпина с национальной командой истекает в августе.

В пятницу, 7 июня, сборная России проведет товарищеский поединок против Беларуси. Контрольная встреча национальных команд состоится на стадионе в Минске.