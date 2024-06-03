Карпин рассказал, что случилось с Захаряном

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку сборной России. О состоянии здоровья футболиста рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«У Захаряна температура, болит горло. Он пока на паузе», - передает слова специалиста Sport24.

В настоящий момент национальная сборная страны находится на базе в Новогорске, где проводит тренировочный сбор. В пятницу, 7 июня, подопечные Карпина сыграют товарищеский матч против национальной сборной Беларуси. Встреча состоится на стадионе в Минске.

В последнем спарринге Россия победила Сербию со счетом 4:0.