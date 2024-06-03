Дивеев рассказал, что услышал от Карпина после возвращения в сборную России

«Соскучился по сборной, два раза должен был приехать и не смог из-за травм. Очень рад, что в итоге приехал. Вспомнил то чувство, когда играешь за сборную. Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал», - передает слова футболиста «Чемпионат».