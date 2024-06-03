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Дивеев рассказал, что услышал от Карпина после возвращения в сборную России

03 Июня 2024 • 12:34 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о вызове в сборную России.

«Соскучился по сборной, два раза должен был приехать и не смог из-за травм. Очень рад, что в итоге приехал. Вспомнил то чувство, когда играешь за сборную. Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Сборная России сейчас проводит тренировочный сбор в Новогорске. В пятницу, 7 июня, национальная команда проведет контрольную встречу против Беларуси. Спарринг сборных состоится на стадионе в Минске.

В прошлом сезоне чемпионата России 24-летний защитник сыграл десять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Игорь Дивеев ещё теги
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