Дивеев рассказал, что услышал от Карпина после возвращения в сборную России

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о вызове в сборную России.
«Соскучился по сборной, два раза должен был приехать и не смог из-за травм. Очень рад, что в итоге приехал. Вспомнил то чувство, когда играешь за сборную. Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Сборная России сейчас проводит тренировочный сбор в Новогорске. В пятницу, 7 июня, национальная команда проведет контрольную встречу против Беларуси. Спарринг сборных состоится на стадионе в Минске.
В прошлом сезоне чемпионата России 24-летний защитник сыграл десять матчей.
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