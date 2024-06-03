Захарян пропустил тренировку сборной России - названа причина

Хавбек испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустил тренировочное занятие сборной России. О причине рассказал представитель футболиста Геннадий Голубин.

«Легкая простуда, насколько мне известно. Но за подробностями лучше обращаться непосредственно в сборную», - цитирует представителя игрока «РИА Новости».

Напомним, что национальная команда России проводит тренировочный сбор на базе в Новогорске.

В пятницу, 7 июня, подопечные Валерия Карпина проведут очередной товарищеский поединок. Противостоять сборной России будет национальная команда Беларуси. Контрольная встреча пройдет на стадионе в Минске.