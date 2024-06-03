Черчесов прилетел в Казахстан

Бывший главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прилетел в Астану. Специалист был замечен в Доме футбола.

Как сообщает Meta-ratings.kz, российский наставник в ближайшее время поставит подпись под трудовым соглашением федерацией футбола Казахстана. Черчесов возглавит сборную страны, которую недавно покинул Магомед Адиев.

Напомним, что последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который тренер покинул летом прошлого года. Российский специалист дважды выигрывал с командой чемпионат Венгрии и один раз - Кубок страны.