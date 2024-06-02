Черчесов улетел на финальные переговоры со сборной Казахстана

Бывший наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отправился в Астану для проведения заключительного этапа переговоров с национальной команды Казахстана.

Как стало известно журналистам Sport24, специалист близок к подписанию трудового соглашения на два года с возможностью годичной пролонгации.

Напомним, что последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны.

Ранее было объявлено, что пост главного тренера сборной Казахстана покинул Магомед Адиев.