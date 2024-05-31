Черчесов может возглавить сборную Казахстана – названа возможная зарплата

Станислав Черчесов близок к назначению на должность главного тренера сборной Казахстана. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в ближайшее время 60-летний специалист с высокой долей вероятности подпишет контракт. Если это произойдёт, то Черчесов будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год.

Отмечается, что кандидатуру Станислава Черчесова порекомендовал Магомед Адиев, который тренировал сборную Казахстана ранее.

Черчесов находится без тренерской работы почти год – в июне 2023-го российского специалиста уволили из «Ференцвароша» после провала в квалификации Лиги чемпионов.