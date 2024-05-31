Каррера отказал сборной

Главный тренер итальянского «Асколи» Массимо Каррера мог возглавить сборную Ирана.

— У меня было предложение от Ирана. Я не хочу ни в коем случае обидеть Иран, но это не та футбольная культура, которая меня привлекает, — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

При этом итальянец отметил, что всегда открыт для любых предложений о работе.

60-летний Каррера возглавил «Асколи» в марте текущего года. По итогам сезона специалисту не удалось сохранить команду в Серии B, поэтому новую кампанию «Асколи» начнет в третьем по силе итальянском дивизионе.

Ранее Каррера возглавлял «Спартак», АЕК и «Бари».