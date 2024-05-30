Кавани завершил карьеру в сборной Уругвая

Нападающий Эдинсон Кавани принял решение завершить международную карьеру.

Об этом футболист сообщил в своих социальных сетях.

37-летний Кавани выступал за свою национальную команду с 2008 года и провёл за сборную 136 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 17 результативных передач на своих партнёров.

Сейчас контракт Кавани принадлежит аргентинскому клубу «Бока Хуниорс», соглашение действует до 31 декабря этого года. В этом сезоне форвард провёл 17 матчей и забил 11 голов.

Кавани известен по выступлению за «Наполи», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Его последним европейским клубом была «Валенсия».