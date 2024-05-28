Осимхен не поможет сборной Нигерии на протяжении месяца

Пресс-служба национальной команды Нигерии сообщила, что форвард «Наполи» Виктор Осимхен пропустит ближайшие матчи сборной.

Приводится информация, что лучший африканский футболист 2023 года выбыл на четыре недели из-за повреждения.

В итоге Осимхен не поможет национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против сборных ЮАР и Бенина.

Отметим, что у Виктора в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 25-летний Осимхен отметился 15 голами и тремя ассистами в 24 матчах.



