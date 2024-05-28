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Хлусевич не поедет в сборную России

28 Мая 2024 • 17:03 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 20:00

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич пропустит сбор национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Причина пропуска сбора — травма, из-за которой футболист пропустил минувший матч 30-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:0).

Всего на счету 23-летнего Хлусевича шесть матчей в составе сборной России и одна результативная передача.

7 июня подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский поединок против Беларуси. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени. Встреча между командами пройдет в Минске.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Даниил Хлусевич ещё теги

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