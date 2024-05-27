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Сёмин выступил за продление контракта сборной России с Карпиным

27 Мая 2024 • 15:13 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 20:00

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, нужно ли РФС продлевать трудовой договор с Валерием Карпиным.

— Карпин успешно работает в сборной, у него хороший контакт с игроками. Надо продолжить начатое, — приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

Напомним, 55-летний Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. 7 июня команда Карпина проведет товарищеский матч против Беларуси. Игра состоится в Минске. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

Действующий трудовой договор Карпина со сборной России истекает предстоящим летом. Ранее сообщалось, что в ближайшее время специалист подпишет новый контракт.

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Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин ещё теги

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