Сёмин: «В сборную России вызвали всех, кого нужно»

Бывший наставник сборной России Юрий Сёмин поделился комментарием о составе национальной команды на товарищеский матч против Беларуси.

— В сборную вызвали всех, кого нужно. Никаких неожиданностей нет, там собраны лучшие футболисты, — заявил Сёмин Metaratings.

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов на июньский сбор.

Стоит сказать, что в итоговый состав не попал нападающий «Локомотива» Максим Глушенков.

Контрольная встреча между сборными России и Беларуси пройдет 7 июня в Минске. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.