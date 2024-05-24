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Сёмин: «В сборную России вызвали всех, кого нужно»

24 Мая 2024 • 19:36 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 20:00

Бывший наставник сборной России Юрий Сёмин поделился комментарием о составе национальной команды на товарищеский матч против Беларуси.

— В сборную вызвали всех, кого нужно. Никаких неожиданностей нет, там собраны лучшие футболисты, — заявил Сёмин Metaratings.

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов на июньский сбор.

Стоит сказать, что в итоговый состав не попал нападающий «Локомотива» Максим Глушенков.

Контрольная встреча между сборными России и Беларуси пройдет 7 июня в Минске. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин

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