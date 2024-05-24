Агент: «Карпукас всегда стремился попасть в сборную России»

Александр Клюев, агент хавбека «Локомотива» Артёма Карпукаса, отреагировал на вызов своего клиента в сборную России.

«Артём всегда стремился попасть в сборную России. Карпукас отдаст все силы, чтобы закрепиться в национальной команде», — приводит слова агента Metaratings.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что на июньский сбор главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал 27 игроков.

7 июня сборная России проведет товарищеский матч против Беларуси. Начало игры запланировано на 20:00 по мск.