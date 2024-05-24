Только один игрок «Зенита» вызван в сборную России

Пресс-служба сборной России опубликовала состав команды на предстоящий товарищеский матч против Беларуси.

На июньский сбор было вызвано 27 футболистов. Любопытно, что из состава «Зенита», который выиграл последние пять розыгрышей РПЛ, в национальную команду попал только один игрок — форвард Иван Сергеев.

Контрольный поединок между сборными России и Беларуси пройдет 7 июня в Минске. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что Валерий Карпин пригласил в национальную команду трех нападающий. Помимо Сергеева были вызваны Фёдор Чалов (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

Сборная России объявила состав на июньский сбор