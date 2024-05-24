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Сборная России объявила состав на июньский сбор

24 Мая 2024 • 16:11 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 20:00

Пресс-служба сборной России поделилась информацией о составе команды на предстоящий сбор.

В списке оказались сразу четыре вратаря: Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Стоит сказать, что в состав вошли практически все наши легионеры, за исключением хавбека «Монако» Александра Головина, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Отметим, что в итоговый список не попал лучший ассистент сезона — Максим Глушенков.

7 июня сборная России проведет товарищеский матч против Беларуси. Игра пройдет в Минске, начало — в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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