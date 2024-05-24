«Матч ТВ» покажет игру сборных России и Беларуси

В следующем месяце сборная России проведёт один товарищеский матч – против Беларуси в Минске. Эту игру в прямом эфире можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ». Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в пятницу, 7 июня.

Стоит сказать, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч – против Сербии в марте – команда Валерия Карпина выиграла на своём поле со счётом 4:0.