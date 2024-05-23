В Сирии высказались о матче со сборной России

Эмад Амири, который является директором по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола, высказался о возможном проведении товарищеского поединка против сборной России.

«В июне у нас уже запланированы матчи. В дальнейшем мы бы могли сыграть с Россией. В САФ нет никаких препятствий для проведения товарищеской игры наших сборных в будущем», - приводятся слова Амири на страницах Sport24.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские встречи. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромно победили Сербию со счетом 4:0.